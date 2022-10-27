SegnaliSezioni
Daniel Galdo Lagares

Sanro Man

Daniel Galdo Lagares
0 recensioni
Affidabilità
152 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 145%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 004
Profit Trade:
1 477 (73.70%)
Loss Trade:
527 (26.30%)
Best Trade:
813.16 EUR
Worst Trade:
-270.49 EUR
Profitto lordo:
28 871.66 EUR (187 357 pips)
Perdita lorda:
-17 861.63 EUR (148 467 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (70.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
922.75 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
58.29%
Massimo carico di deposito:
14.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
12.23
Long Trade:
891 (44.46%)
Short Trade:
1 113 (55.54%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
5.49 EUR
Profitto medio:
19.55 EUR
Perdita media:
-33.89 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-796.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-899.23 EUR (5)
Crescita mensile:
-2.01%
Previsione annuale:
-24.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.85 EUR
Massimale:
899.90 EUR (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.74% (626.49 EUR)
Per equità:
32.88% (3 678.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 535
NZDCAD 434
AUDCAD 402
AUDNZD 377
GBPCAD 91
GBPUSD 80
EURSGD 36
EURUSD 24
DE40 15
EURGBP 4
USDJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 728
NZDCAD 4.3K
AUDCAD 4.5K
AUDNZD 2.9K
GBPCAD 221
GBPUSD -78
EURSGD 431
EURUSD -49
DE40 -174
EURGBP 0
USDJPY -175
NZDJPY -8
CADJPY 1
AUDCHF 0
CADCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.5K
NZDCAD 14K
AUDCAD 14K
AUDNZD 9.3K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD 931
EURSGD 1.6K
EURUSD 274
DE40 -9.2K
EURGBP 37
USDJPY -170
NZDJPY -13
CADJPY 7
AUDCHF 4
CADCHF 5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +813.16 EUR
Worst Trade: -270 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +70.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -796.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 200
ZeroMarkets-Live-1
0.58 × 12
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 112
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1478
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 19
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 327
ICMarkets-Live16
0.94 × 124
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 19427
ICMarketsSC-Live15
1.07 × 121
ICMarketsSC-Live06
1.09 × 2528
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 2093
LQDLLC-Live02
1.13 × 8
ICMarkets-Live14
1.13 × 82
188 più
I´m trading this account manually from April 2025 until now.

- Eurusd and gold are the most traded, sometimes Nasdaq, Dax, SP500 or Down Jones.

- RRR is always 3:1.

- Expected DD will be around 5%. (Read PD below)


You will need an MT4 terminal to work 24/7 and an VPS server is recommended.


Thank you.

---------------------------------------------

PD:

This signal was traded by two different EA under my management until April 2025 and the DD was 32,9%.

- First EA was specialized in NZDCAD, AUDNZD and AUDCAD pairs.

- Second EA was specialiced in GBPCAD and EURSDG pairs.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
