Robhi Saputra

AUTOTRADE BORNEO GRUP

Robhi Saputra
0 recensioni
Affidabilità
182 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 269%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
949
Profit Trade:
810 (85.35%)
Loss Trade:
139 (14.65%)
Best Trade:
111.06 USD
Worst Trade:
-66.62 USD
Profitto lordo:
2 663.28 USD (124 838 pips)
Perdita lorda:
-1 317.87 USD (95 227 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (41.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
51.20%
Massimo carico di deposito:
7.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.66
Long Trade:
466 (49.10%)
Short Trade:
483 (50.90%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-9.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.31 USD (4)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
26.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
106.31 USD (8.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.07% (67.47 USD)
Per equità:
43.18% (300.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 907
AUDUSD 42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 30K
AUDUSD -480
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.06 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +41.78 USD
Massima perdita consecutiva: -106.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
EightcapLtd-Real2
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.13 × 8
Pepperstone-Demo02
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.17 × 6
FusionMarkets-Demo
0.36 × 406
ThreeTrader-Live
0.37 × 38
26 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.