- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
949
Profit Trade:
810 (85.35%)
Loss Trade:
139 (14.65%)
Best Trade:
111.06 USD
Worst Trade:
-66.62 USD
Profitto lordo:
2 663.28 USD (124 838 pips)
Perdita lorda:
-1 317.87 USD (95 227 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (41.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
51.20%
Massimo carico di deposito:
7.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.66
Long Trade:
466 (49.10%)
Short Trade:
483 (50.90%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-9.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.31 USD (4)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
26.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
106.31 USD (8.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.07% (67.47 USD)
Per equità:
43.18% (300.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|907
|AUDUSD
|42
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.3K
|AUDUSD
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|30K
|AUDUSD
|-480
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.06 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +41.78 USD
Massima perdita consecutiva: -106.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 4
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.17 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.36 × 406
|
ThreeTrader-Live
|0.37 × 38
