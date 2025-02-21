QuotazioniSezioni
TPIC
TPIC: TPI Composites Inc

0.13 USD 0.11 (45.83%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TPIC ha avuto una variazione del -45.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.11 e ad un massimo di 0.15.

Segui le dinamiche di TPI Composites Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.11 0.15
Intervallo Annuale
0.11 5.15
Chiusura Precedente
0.24
Apertura
0.12
Bid
0.13
Ask
0.43
Minimo
0.11
Massimo
0.15
Volume
18.327 K
Variazione giornaliera
-45.83%
Variazione Mensile
-83.54%
Variazione Semestrale
-88.60%
Variazione Annuale
-96.98%
21 settembre, domenica