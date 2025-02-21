Valute / TPIC
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TPIC ha avuto una variazione del -45.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.11 e ad un massimo di 0.15.
Segui le dinamiche di TPI Composites Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.11 0.15
Intervallo Annuale
0.11 5.15
- Chiusura Precedente
- 0.24
- Apertura
- 0.12
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Minimo
- 0.11
- Massimo
- 0.15
- Volume
- 18.327 K
- Variazione giornaliera
- -45.83%
- Variazione Mensile
- -83.54%
- Variazione Semestrale
- -88.60%
- Variazione Annuale
- -96.98%
21 settembre, domenica