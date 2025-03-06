QuotazioniSezioni
Valute / SRDX
Tornare a Azioni

SRDX: Surmodics Inc

32.37 USD 0.15 (0.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRDX ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.24 e ad un massimo di 32.99.

Segui le dinamiche di Surmodics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRDX News

Intervallo Giornaliero
32.24 32.99
Intervallo Annuale
26.00 40.39
Chiusura Precedente
32.22
Apertura
32.45
Bid
32.37
Ask
32.67
Minimo
32.24
Massimo
32.99
Volume
576
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
-4.23%
Variazione Semestrale
7.33%
Variazione Annuale
-16.27%
20 settembre, sabato