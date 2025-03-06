Valute / SRDX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SRDX: Surmodics Inc
32.37 USD 0.15 (0.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRDX ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.24 e ad un massimo di 32.99.
Segui le dinamiche di Surmodics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRDX News
- SRDX Stock Up Following Q3 Earnings Beat, Gross Margin Contracts
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- SurModics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surmodics (SRDX) Q3 EPS Turns Positive
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surmodics reports June cyber incident, restores critical IT systems
- Deal Dispatch: US M&A Is Quiet But Abroad? Volume Is High - Brookfield Infrastructure (NYSE:BIP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Surmodics Stock Is Falling On Friday - Surmodics (NASDAQ:SRDX)
- US FTC sues to block private equity buy of medical company
Intervallo Giornaliero
32.24 32.99
Intervallo Annuale
26.00 40.39
- Chiusura Precedente
- 32.22
- Apertura
- 32.45
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Minimo
- 32.24
- Massimo
- 32.99
- Volume
- 576
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- -4.23%
- Variazione Semestrale
- 7.33%
- Variazione Annuale
- -16.27%
20 settembre, sabato