Valute / QD
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
3.88 USD 0.04 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QD ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.86 e ad un massimo di 3.99.
Segui le dinamiche di Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QD News
Intervallo Giornaliero
3.86 3.99
Intervallo Annuale
2.02 5.08
- Chiusura Precedente
- 3.92
- Apertura
- 3.93
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Minimo
- 3.86
- Massimo
- 3.99
- Volume
- 472
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- -14.16%
- Variazione Semestrale
- 42.65%
- Variazione Annuale
- 82.16%
20 settembre, sabato