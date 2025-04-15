QuotazioniSezioni
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl

3.88 USD 0.04 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QD ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.86 e ad un massimo di 3.99.

Segui le dinamiche di Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.86 3.99
Intervallo Annuale
2.02 5.08
Chiusura Precedente
3.92
Apertura
3.93
Bid
3.88
Ask
4.18
Minimo
3.86
Massimo
3.99
Volume
472
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-14.16%
Variazione Semestrale
42.65%
Variazione Annuale
82.16%
