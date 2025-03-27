Valute / PRTG
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRTG ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.80 e ad un massimo di 9.43.
Segui le dinamiche di Portage Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRTG News
- AlphaTON Capital raises $100 million to build TON digital asset treasury
- Portage Biotech regains Nasdaq compliance, continues listing
- Portage Biotech acquires stake in Compedica for $5 million
- Portage Biotech Stock Surges As It Prepares For Human Trial - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical results
- Why Is Portage Biotech Stock Skyrocketing Friday? - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical data
Intervallo Giornaliero
6.80 9.43
Intervallo Annuale
2.95 15.82
- Chiusura Precedente
- 6.96
- Apertura
- 7.60
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Minimo
- 6.80
- Massimo
- 9.43
- Volume
- 750
- Variazione giornaliera
- -1.72%
- Variazione Mensile
- -5.66%
- Variazione Semestrale
- -26.92%
- Variazione Annuale
- 3.32%
