PRTG: Portage Biotech Inc

6.84 USD 0.12 (1.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRTG ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.80 e ad un massimo di 9.43.

Segui le dinamiche di Portage Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.80 9.43
Intervallo Annuale
2.95 15.82
Chiusura Precedente
6.96
Apertura
7.60
Bid
6.84
Ask
7.14
Minimo
6.80
Massimo
9.43
Volume
750
Variazione giornaliera
-1.72%
Variazione Mensile
-5.66%
Variazione Semestrale
-26.92%
Variazione Annuale
3.32%
