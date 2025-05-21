Valute / OP
OP: OceanPal Inc
1.26 USD 0.01 (0.79%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OP ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.24 e ad un massimo di 1.31.
Segui le dinamiche di OceanPal Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OP News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- OceanPal closes upsized public offering raising $18 million
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- OceanPal prices upsized public offering at $1.64 per unit
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- OceanPal regains Nasdaq compliance as share price exceeds $1 threshold
- Optimism Flickers At $0.553: A Recovery Or A Pause The Decline?
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Is OceanPal Stock (OP) Down 20% Today? - TipRanks.com
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- OceanPal Inc. sells vessel for $7 million
- OceanPal Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
Intervallo Giornaliero
1.24 1.31
Intervallo Annuale
0.06 3.17
- Chiusura Precedente
- 1.27
- Apertura
- 1.26
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Minimo
- 1.24
- Massimo
- 1.31
- Volume
- 217
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- -3.08%
- Variazione Semestrale
- 50.00%
- Variazione Annuale
- -21.25%
21 settembre, domenica