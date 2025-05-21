QuotazioniSezioni
Valute / OP
Tornare a Azioni

OP: OceanPal Inc

1.26 USD 0.01 (0.79%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OP ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.24 e ad un massimo di 1.31.

Segui le dinamiche di OceanPal Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OP News

Intervallo Giornaliero
1.24 1.31
Intervallo Annuale
0.06 3.17
Chiusura Precedente
1.27
Apertura
1.26
Bid
1.26
Ask
1.56
Minimo
1.24
Massimo
1.31
Volume
217
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
-3.08%
Variazione Semestrale
50.00%
Variazione Annuale
-21.25%
21 settembre, domenica