Valute / ONVO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONVO ha avuto una variazione del 1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.94 e ad un massimo di 2.16.
Segui le dinamiche di Organovo Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ONVO News
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
Intervallo Giornaliero
1.94 2.16
Intervallo Annuale
0.25 4.15
- Chiusura Precedente
- 2.01
- Apertura
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Minimo
- 1.94
- Massimo
- 2.16
- Volume
- 286
- Variazione giornaliera
- 1.49%
- Variazione Mensile
- -8.93%
- Variazione Semestrale
- 353.33%
- Variazione Annuale
- 108.16%
21 settembre, domenica