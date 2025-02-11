QuotazioniSezioni
NLSP
NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd

2.04 USD 0.02 (0.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NLSP ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.93 e ad un massimo di 2.12.

Segui le dinamiche di NLS Pharmaceutics Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.93 2.12
Intervallo Annuale
1.30 5.64
Chiusura Precedente
2.06
Apertura
1.93
Bid
2.04
Ask
2.34
Minimo
1.93
Massimo
2.12
Volume
93
Variazione giornaliera
-0.97%
Variazione Mensile
-2.86%
Variazione Semestrale
39.73%
Variazione Annuale
-58.28%
