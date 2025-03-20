Valute / MOGO
MOGO: Mogo Inc
1.98 USD 0.05 (2.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOGO ha avuto una variazione del 2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.90 e ad un massimo di 2.00.
Segui le dinamiche di Mogo Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MOGO News
Intervallo Giornaliero
1.90 2.00
Intervallo Annuale
0.74 3.83
- Chiusura Precedente
- 1.93
- Apertura
- 1.94
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Minimo
- 1.90
- Massimo
- 2.00
- Volume
- 222
- Variazione giornaliera
- 2.59%
- Variazione Mensile
- 11.86%
- Variazione Semestrale
- 127.59%
- Variazione Annuale
- 67.80%
21 settembre, domenica