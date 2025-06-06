QuotazioniSezioni
Valute / MHUA
Tornare a Azioni

MHUA: Meihua International Medical Technologies Co Ltd

0.40 USD 0.02 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MHUA ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.42.

Segui le dinamiche di Meihua International Medical Technologies Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MHUA News

Intervallo Giornaliero
0.40 0.42
Intervallo Annuale
0.25 1.18
Chiusura Precedente
0.42
Apertura
0.40
Bid
0.40
Ask
0.70
Minimo
0.40
Massimo
0.42
Volume
137
Variazione giornaliera
-4.76%
Variazione Mensile
-4.76%
Variazione Semestrale
17.65%
Variazione Annuale
-61.17%
21 settembre, domenica