Valute / MHUA
MHUA: Meihua International Medical Technologies Co Ltd
0.40 USD 0.02 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MHUA ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.42.
Segui le dinamiche di Meihua International Medical Technologies Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.40 0.42
Intervallo Annuale
0.25 1.18
- Chiusura Precedente
- 0.42
- Apertura
- 0.40
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Minimo
- 0.40
- Massimo
- 0.42
- Volume
- 137
- Variazione giornaliera
- -4.76%
- Variazione Mensile
- -4.76%
- Variazione Semestrale
- 17.65%
- Variazione Annuale
- -61.17%
21 settembre, domenica