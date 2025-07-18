Valute / MEIP
MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MEIP ha avuto una variazione del 10.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 3.25.
Segui le dinamiche di MEI Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
MEIP News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- MEI Pharma Chooses Not Bitcoin, Not Ethereum, But Litecoin As Treasury Asset
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
- Why Is MEI Pharma Stock Soaring On Friday? - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- First Strategy, Now MEI Pharma: Litecoin Joins Bitcoin As Treasury Asset - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- GSR Leads $100M Private Placement into Nasdaq-listed MEI Pharma to Launch First Institutional Litecoin Treasury Strategy Alongside Charlie Lee
Intervallo Giornaliero
2.85 3.25
Intervallo Annuale
1.46 9.00
- Chiusura Precedente
- 2.78
- Apertura
- 2.89
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Minimo
- 2.85
- Massimo
- 3.25
- Volume
- 7.271 K
- Variazione giornaliera
- 10.43%
- Variazione Mensile
- -35.37%
- Variazione Semestrale
- 39.55%
- Variazione Annuale
- 6.23%
21 settembre, domenica