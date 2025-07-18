QuotazioniSezioni
MEIP: MEI Pharma Inc

3.07 USD 0.29 (10.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MEIP ha avuto una variazione del 10.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 3.25.

Intervallo Giornaliero
2.85 3.25
Intervallo Annuale
1.46 9.00
Chiusura Precedente
2.78
Apertura
2.89
Bid
3.07
Ask
3.37
Minimo
2.85
Massimo
3.25
Volume
7.271 K
Variazione giornaliera
10.43%
Variazione Mensile
-35.37%
Variazione Semestrale
39.55%
Variazione Annuale
6.23%
21 settembre, domenica