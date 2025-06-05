Valute / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.11 USD 0.45 (3.89%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JAMF ha avuto una variazione del -3.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.08 e ad un massimo di 11.69.
Segui le dinamiche di Jamf Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.08 11.69
Intervallo Annuale
7.35 18.00
- Chiusura Precedente
- 11.56
- Apertura
- 11.60
- Bid
- 11.11
- Ask
- 11.41
- Minimo
- 11.08
- Massimo
- 11.69
- Volume
- 5.510 K
- Variazione giornaliera
- -3.89%
- Variazione Mensile
- 22.36%
- Variazione Semestrale
- -8.48%
- Variazione Annuale
- -35.82%
20 settembre, sabato