JAMF: Jamf Holding Corp

11.11 USD 0.45 (3.89%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JAMF ha avuto una variazione del -3.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.08 e ad un massimo di 11.69.

Segui le dinamiche di Jamf Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.08 11.69
Intervallo Annuale
7.35 18.00
Chiusura Precedente
11.56
Apertura
11.60
Bid
11.11
Ask
11.41
Minimo
11.08
Massimo
11.69
Volume
5.510 K
Variazione giornaliera
-3.89%
Variazione Mensile
22.36%
Variazione Semestrale
-8.48%
Variazione Annuale
-35.82%
20 settembre, sabato