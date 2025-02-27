Valute / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ITOS ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.14 e ad un massimo di 10.17.
Segui le dinamiche di iTeos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- iTeos Therapeutics stock price target lowered to $10 at Leerink Partners
- iTeos Therapeutics validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 70% return
- iTeos Therapeutics CEO Michel Detheux sells $1.59m in stock
- iteos therapeutics announces board resignation
- Wedbush cuts iTeos stock rating, raises PT to $12 from $10
- iTeos Therapeutics stock surges on wind-down news
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- iTeos Therapeutics to wind down operations, explore asset sales
- Piper Sandler cuts iTeos stock price target to $12 from $16
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- iTeos Stock Soars Despite Trial Setback On Liquidation Buzz And Solid Cash Pile - ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- iTeos stock rises despite clinical trial setback
- iTeos Therapeutics: Decimated By Collateral Events, Good Chances Of Success
Intervallo Giornaliero
10.14 10.17
Intervallo Annuale
4.80 17.63
- Chiusura Precedente
- 10.13
- Apertura
- 10.14
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Minimo
- 10.14
- Massimo
- 10.17
- Volume
- 6.357 K
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- 38.47%
- Variazione Annuale
- -39.37%
