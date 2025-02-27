QuotazioniSezioni
ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc

10.15 USD 0.02 (0.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ITOS ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.14 e ad un massimo di 10.17.

Segui le dinamiche di iTeos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.14 10.17
Intervallo Annuale
4.80 17.63
Chiusura Precedente
10.13
Apertura
10.14
Bid
10.15
Ask
10.45
Minimo
10.14
Massimo
10.17
Volume
6.357 K
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
0.20%
Variazione Semestrale
38.47%
Variazione Annuale
-39.37%
