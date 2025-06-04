Valute / IROH
IROH: Iron Horse Acquisitions Corp
10.15 USD 0.05 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IROH ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.15 e ad un massimo di 10.15.
Segui le dinamiche di Iron Horse Acquisitions Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.15 10.15
Intervallo Annuale
5.70 14.13
- Chiusura Precedente
- 10.10
- Apertura
- 10.15
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Minimo
- 10.15
- Massimo
- 10.15
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- -4.61%
- Variazione Semestrale
- -3.15%
- Variazione Annuale
- -0.49%
21 settembre, domenica