IROH: Iron Horse Acquisitions Corp

10.15 USD 0.05 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IROH ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.15 e ad un massimo di 10.15.

Segui le dinamiche di Iron Horse Acquisitions Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.15 10.15
Intervallo Annuale
5.70 14.13
Chiusura Precedente
10.10
Apertura
10.15
Bid
10.15
Ask
10.45
Minimo
10.15
Massimo
10.15
Volume
1
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
-4.61%
Variazione Semestrale
-3.15%
Variazione Annuale
-0.49%
21 settembre, domenica