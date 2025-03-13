Valute / IPA
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd
2.07 USD 0.14 (7.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IPA ha avuto una variazione del 7.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.24.
Segui le dinamiche di ImmunoPrecise Antibodies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.00 2.24
Intervallo Annuale
0.27 3.25
- Chiusura Precedente
- 1.93
- Apertura
- 2.00
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Minimo
- 2.00
- Massimo
- 2.24
- Volume
- 1.696 K
- Variazione giornaliera
- 7.25%
- Variazione Mensile
- -10.00%
- Variazione Semestrale
- 459.46%
- Variazione Annuale
- 223.44%
21 settembre, domenica