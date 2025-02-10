Valute / HSPO
HSPO: Horizon Space Acquisition I Corp
12.32 USD 0.02 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSPO ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.32 e ad un massimo di 12.32.
Segui le dinamiche di Horizon Space Acquisition I Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.32 12.32
Intervallo Annuale
11.20 15.12
- Chiusura Precedente
- 12.30
- Apertura
- 12.32
- Bid
- 12.32
- Ask
- 12.62
- Minimo
- 12.32
- Massimo
- 12.32
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 0.49%
- Variazione Semestrale
- 3.53%
- Variazione Annuale
- 9.71%
21 settembre, domenica