HSII: Heidrick & Struggles International Inc
49.83 USD 1.46 (2.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSII ha avuto una variazione del -2.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.53 e ad un massimo di 51.41.
Segui le dinamiche di Heidrick & Struggles International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
49.53 51.41
Intervallo Annuale
36.49 52.17
- Chiusura Precedente
- 51.29
- Apertura
- 51.10
- Bid
- 49.83
- Ask
- 50.13
- Minimo
- 49.53
- Massimo
- 51.41
- Volume
- 654
- Variazione giornaliera
- -2.85%
- Variazione Mensile
- -0.88%
- Variazione Semestrale
- 16.81%
- Variazione Annuale
- 29.23%
20 settembre, sabato