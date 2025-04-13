QuotazioniSezioni
Valute / HONE
Tornare a Azioni

HONE: HarborOne Bancorp Inc

13.41 USD 0.14 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HONE ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.30 e ad un massimo di 13.59.

Segui le dinamiche di HarborOne Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HONE News

Intervallo Giornaliero
13.30 13.59
Intervallo Annuale
8.89 13.73
Chiusura Precedente
13.55
Apertura
13.55
Bid
13.41
Ask
13.71
Minimo
13.30
Massimo
13.59
Volume
994
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
5.59%
Variazione Semestrale
29.82%
Variazione Annuale
4.60%
20 settembre, sabato