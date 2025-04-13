Valute / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.41 USD 0.14 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HONE ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.30 e ad un massimo di 13.59.
Segui le dinamiche di HarborOne Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.30 13.59
Intervallo Annuale
8.89 13.73
- Chiusura Precedente
- 13.55
- Apertura
- 13.55
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- Minimo
- 13.30
- Massimo
- 13.59
- Volume
- 994
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- 5.59%
- Variazione Semestrale
- 29.82%
- Variazione Annuale
- 4.60%
20 settembre, sabato