Valute / GLBZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GLBZ: Glen Burnie Bancorp
4.62 USD 0.02 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLBZ ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.31 e ad un massimo di 4.62.
Segui le dinamiche di Glen Burnie Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.31 4.62
Intervallo Annuale
3.89 6.84
- Chiusura Precedente
- 4.60
- Apertura
- 4.47
- Bid
- 4.62
- Ask
- 4.92
- Minimo
- 4.31
- Massimo
- 4.62
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.43%
- Variazione Mensile
- 10.00%
- Variazione Semestrale
- -9.23%
- Variazione Annuale
- -18.66%
21 settembre, domenica