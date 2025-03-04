Valute / GIFI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GIFI: Gulf Island Fabrication Inc
6.91 USD 0.18 (2.54%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GIFI ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.91 e ad un massimo di 7.07.
Segui le dinamiche di Gulf Island Fabrication Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.91 7.07
Intervallo Annuale
5.16 7.77
- Chiusura Precedente
- 7.09
- Apertura
- 7.02
- Bid
- 6.91
- Ask
- 7.21
- Minimo
- 6.91
- Massimo
- 7.07
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- -2.54%
- Variazione Mensile
- 2.83%
- Variazione Semestrale
- 6.14%
- Variazione Annuale
- 23.39%
21 settembre, domenica