GIFI: Gulf Island Fabrication Inc

6.91 USD 0.18 (2.54%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GIFI ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.91 e ad un massimo di 7.07.

Segui le dinamiche di Gulf Island Fabrication Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.91 7.07
Intervallo Annuale
5.16 7.77
Chiusura Precedente
7.09
Apertura
7.02
Bid
6.91
Ask
7.21
Minimo
6.91
Massimo
7.07
Volume
74
Variazione giornaliera
-2.54%
Variazione Mensile
2.83%
Variazione Semestrale
6.14%
Variazione Annuale
23.39%
21 settembre, domenica