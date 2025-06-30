QuotazioniSezioni
FLGC: Flora Growth Corp

27.20 USD 1.43 (5.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLGC ha avuto una variazione del 5.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.03 e ad un massimo di 27.95.

Segui le dinamiche di Flora Growth Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.03 27.95
Intervallo Annuale
0.42 32.65
Chiusura Precedente
25.77
Apertura
27.19
Bid
27.20
Ask
27.50
Minimo
25.03
Massimo
27.95
Volume
89
Variazione giornaliera
5.55%
Variazione Mensile
27.82%
Variazione Semestrale
4359.02%
Variazione Annuale
1579.01%
20 settembre, sabato