FLGC: Flora Growth Corp
27.20 USD 1.43 (5.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLGC ha avuto una variazione del 5.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.03 e ad un massimo di 27.95.
Segui le dinamiche di Flora Growth Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.03 27.95
Intervallo Annuale
0.42 32.65
- Chiusura Precedente
- 25.77
- Apertura
- 27.19
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Minimo
- 25.03
- Massimo
- 27.95
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- 5.55%
- Variazione Mensile
- 27.82%
- Variazione Semestrale
- 4359.02%
- Variazione Annuale
- 1579.01%
20 settembre, sabato