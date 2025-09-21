Valute / FGFPP
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St
18.50 USD 0.15 (0.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGFPP ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.50 e ad un massimo di 18.90.
Segui le dinamiche di Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
18.50 18.90
Intervallo Annuale
12.50 21.70
- Chiusura Precedente
- 18.65
- Apertura
- 18.90
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Minimo
- 18.50
- Massimo
- 18.90
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- -2.12%
- Variazione Semestrale
- 8.38%
- Variazione Annuale
- 25.08%
21 settembre, domenica