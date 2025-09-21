QuotazioniSezioni
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St

18.50 USD 0.15 (0.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FGFPP ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.50 e ad un massimo di 18.90.

Segui le dinamiche di Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.50 18.90
Intervallo Annuale
12.50 21.70
Chiusura Precedente
18.65
Apertura
18.90
Bid
18.50
Ask
18.80
Minimo
18.50
Massimo
18.90
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.80%
Variazione Mensile
-2.12%
Variazione Semestrale
8.38%
Variazione Annuale
25.08%
