FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGF ha avuto una variazione del 84.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.79 e ad un massimo di 39.75.
Segui le dinamiche di Fundamental Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.79 39.75
Intervallo Annuale
14.21 39.75
- Chiusura Precedente
- 20.79
- Apertura
- 20.12
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Minimo
- 18.79
- Massimo
- 39.75
- Volume
- 3.184 K
- Variazione giornaliera
- 84.22%
- Variazione Mensile
- 90.36%
- Variazione Semestrale
- 86.83%
- Variazione Annuale
- 44.53%
21 settembre, domenica