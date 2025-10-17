- Panoramica
FDHT: Fidelity Digital Health ETF
Il tasso di cambio FDHT ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.48 e ad un massimo di 21.76.
Segui le dinamiche di Fidelity Digital Health ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FDHT oggi?
Oggi le azioni Fidelity Digital Health ETF sono prezzate a 21.48. Viene scambiato all'interno di 21.48 - 21.76, la chiusura di ieri è stata 21.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDHT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity Digital Health ETF pagano dividendi?
Fidelity Digital Health ETF è attualmente valutato a 21.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDHT.
Come acquistare azioni FDHT?
Puoi acquistare azioni Fidelity Digital Health ETF al prezzo attuale di 21.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.48 o 21.78, mentre 5 e -0.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDHT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FDHT?
Investire in Fidelity Digital Health ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.84 - 22.17 e il prezzo attuale 21.48. Molti confrontano -0.79% e 9.37% prima di effettuare ordini su 21.48 o 21.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDHT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity Digital Health ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity Digital Health ETF nell'ultimo anno è stato 22.17. All'interno di 16.84 - 22.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity Digital Health ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity Digital Health ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity Digital Health ETF (FDHT) nel corso dell'anno è stato 16.84. Confrontandolo con gli attuali 21.48 e 16.84 - 22.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDHT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDHT?
Fidelity Digital Health ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.47 e 8.10%.
- Chiusura Precedente
- 21.47
- Apertura
- 21.66
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Minimo
- 21.48
- Massimo
- 21.76
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- -0.79%
- Variazione Semestrale
- 9.37%
- Variazione Annuale
- 8.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Agire
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Agire
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 547
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B