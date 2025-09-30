- Panoramica
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou
Il tasso di cambio EVAV ha avuto una variazione del 1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.10 e ad un massimo di 32.88.
Segui le dinamiche di Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVAV oggi?
Oggi le azioni Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou sono prezzate a 32.64. Viene scambiato all'interno di 1.94%, la chiusura di ieri è stata 32.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVAV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou pagano dividendi?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou è attualmente valutato a 32.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 62.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVAV.
Come acquistare azioni EVAV?
Puoi acquistare azioni Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou al prezzo attuale di 32.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.64 o 32.94, mentre 12 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVAV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVAV?
Investire in Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou implica considerare l'intervallo annuale 11.71 - 39.44 e il prezzo attuale 32.64. Molti confrontano 30.14% e 96.27% prima di effettuare ordini su 32.64 o 32.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVAV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares nell'ultimo anno è stato 39.44. All'interno di 11.71 - 39.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) nel corso dell'anno è stato 11.71. Confrontandolo con gli attuali 32.64 e 11.71 - 39.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVAV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVAV?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.02 e 62.96%.
- Chiusura Precedente
- 32.02
- Apertura
- 32.88
- Bid
- 32.64
- Ask
- 32.94
- Minimo
- 32.10
- Massimo
- 32.88
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 1.94%
- Variazione Mensile
- 30.14%
- Variazione Semestrale
- 96.27%
- Variazione Annuale
- 62.96%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8