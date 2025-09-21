Valute / EMCG
EMCG: Embrace Change Acquisition Corp
11.00 USD 1.20 (9.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EMCG ha avuto una variazione del -9.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.00 e ad un massimo di 12.10.
Segui le dinamiche di Embrace Change Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.00 12.10
Intervallo Annuale
11.00 13.76
- Chiusura Precedente
- 12.20
- Apertura
- 12.10
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Minimo
- 11.00
- Massimo
- 12.10
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -9.84%
- Variazione Mensile
- -15.32%
- Variazione Semestrale
- -7.56%
- Variazione Annuale
- -4.76%
21 settembre, domenica