EMCG: Embrace Change Acquisition Corp

11.00 USD 1.20 (9.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMCG ha avuto una variazione del -9.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.00 e ad un massimo di 12.10.

Segui le dinamiche di Embrace Change Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.00 12.10
Intervallo Annuale
11.00 13.76
Chiusura Precedente
12.20
Apertura
12.10
Bid
11.00
Ask
11.30
Minimo
11.00
Massimo
12.10
Volume
7
Variazione giornaliera
-9.84%
Variazione Mensile
-15.32%
Variazione Semestrale
-7.56%
Variazione Annuale
-4.76%
21 settembre, domenica