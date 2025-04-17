Valute / ECDAW
ECDAW: ECD Automotive Design Inc - Warrant
0.0240 USD 0.0021 (9.59%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECDAW ha avuto una variazione del 9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0181 e ad un massimo di 0.0240.
Segui le dinamiche di ECD Automotive Design Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0181 0.0240
Intervallo Annuale
0.0101 0.0389
- Chiusura Precedente
- 0.0219
- Apertura
- 0.0181
- Bid
- 0.0240
- Ask
- 0.0270
- Minimo
- 0.0181
- Massimo
- 0.0240
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 9.59%
- Variazione Mensile
- 18.81%
- Variazione Semestrale
- 41.18%
- Variazione Annuale
- 21.83%
21 settembre, domenica