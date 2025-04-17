QuotazioniSezioni
Valute / ECDAW
Tornare a Azioni

ECDAW: ECD Automotive Design Inc - Warrant

0.0240 USD 0.0021 (9.59%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECDAW ha avuto una variazione del 9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0181 e ad un massimo di 0.0240.

Segui le dinamiche di ECD Automotive Design Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECDAW News

Intervallo Giornaliero
0.0181 0.0240
Intervallo Annuale
0.0101 0.0389
Chiusura Precedente
0.0219
Apertura
0.0181
Bid
0.0240
Ask
0.0270
Minimo
0.0181
Massimo
0.0240
Volume
2
Variazione giornaliera
9.59%
Variazione Mensile
18.81%
Variazione Semestrale
41.18%
Variazione Annuale
21.83%
21 settembre, domenica