EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EBR ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.24 e ad un massimo di 9.39.
Segui le dinamiche di Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EBR News
Intervallo Giornaliero
9.24 9.39
Intervallo Annuale
5.46 9.54
- Chiusura Precedente
- 9.53
- Apertura
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Minimo
- 9.24
- Massimo
- 9.39
- Volume
- 1.222 K
- Variazione giornaliera
- -1.99%
- Variazione Mensile
- 15.45%
- Variazione Semestrale
- 31.55%
- Variazione Annuale
- 27.77%
