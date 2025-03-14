QuotazioniSezioni
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares

9.34 USD 0.19 (1.99%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EBR ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.24 e ad un massimo di 9.39.

Segui le dinamiche di Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

EBR News

Intervallo Giornaliero
9.24 9.39
Intervallo Annuale
5.46 9.54
Chiusura Precedente
9.53
Apertura
9.37
Bid
9.34
Ask
9.64
Minimo
9.24
Massimo
9.39
Volume
1.222 K
Variazione giornaliera
-1.99%
Variazione Mensile
15.45%
Variazione Semestrale
31.55%
Variazione Annuale
27.77%
