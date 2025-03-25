Valute / DATS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DATS ha avuto una variazione del -5.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.22 e ad un massimo di 2.34.
Segui le dinamiche di DatChat Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
DATS News
- Ethereum As The Default Crypto Backbone: The Real Reason Behind Tom Lee’s Pick
- DatChat rebrands as Myseum ahead of Nasdaq symbol change
- DatChat secures Canadian patent for electronic content transformation
- DatChat’s Subsidiary RPM Interactive Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why DatChat (DATS) Stock Is Skyrocketing - DatChat (NASDAQ:DATS)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
Intervallo Giornaliero
2.22 2.34
Intervallo Annuale
1.11 9.34
- Chiusura Precedente
- 2.36
- Apertura
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Minimo
- 2.22
- Massimo
- 2.34
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- -5.51%
- Variazione Mensile
- -4.70%
- Variazione Semestrale
- -3.04%
- Variazione Annuale
- 76.98%
21 settembre, domenica