CYCCP: Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock

5.05 USD 0.23 (4.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CYCCP ha avuto una variazione del -4.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.05 e ad un massimo di 5.43.

Segui le dinamiche di Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.05 5.43
Intervallo Annuale
3.29 17.00
Chiusura Precedente
5.28
Apertura
5.35
Bid
5.05
Ask
5.35
Minimo
5.05
Massimo
5.43
Volume
9
Variazione giornaliera
-4.36%
Variazione Mensile
4.77%
Variazione Semestrale
7.22%
Variazione Annuale
-16.80%
