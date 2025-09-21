Valute / CYCCP
CYCCP: Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock
5.05 USD 0.23 (4.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CYCCP ha avuto una variazione del -4.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.05 e ad un massimo di 5.43.
Segui le dinamiche di Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.05 5.43
Intervallo Annuale
3.29 17.00
- Chiusura Precedente
- 5.28
- Apertura
- 5.35
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Minimo
- 5.05
- Massimo
- 5.43
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -4.36%
- Variazione Mensile
- 4.77%
- Variazione Semestrale
- 7.22%
- Variazione Annuale
- -16.80%
21 settembre, domenica