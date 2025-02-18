Valute / CLCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLCO: Cool Company Ltd
7.79 USD 0.16 (2.01%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLCO ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.74 e ad un massimo di 7.96.
Segui le dinamiche di Cool Company Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLCO News
- Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Earnings call transcript: Cool Company Q2 2025 sees revenue beat, stock rises
- Earnings call transcript: Cool Company sees Q1 2025 revenue rise, stock gains 2.85%
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Cool Co (NYSE:CLCO), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cool Company Ltd. Q1 2025 Business Update
- Cool Company Ltd. Announces First Quarter 2025 Earnings Release Date
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Cool Company: Cheap For Good Reasons, Dividend Still At Risk. Avoid (NYSE:CLCO)
Intervallo Giornaliero
7.74 7.96
Intervallo Annuale
4.51 11.71
- Chiusura Precedente
- 7.95
- Apertura
- 7.93
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Minimo
- 7.74
- Massimo
- 7.96
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -2.01%
- Variazione Mensile
- -0.89%
- Variazione Semestrale
- 43.73%
- Variazione Annuale
- -29.82%
20 settembre, sabato