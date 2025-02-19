- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
Il tasso di cambio CIL ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.08 e ad un massimo di 51.08.
Segui le dinamiche di VictoryShares International Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
CIL News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- CIL: Flourishing This Year, But Not A Great Buy At This Juncture (CIL)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIL oggi?
Oggi le azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF sono prezzate a 51.08. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 51.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF pagano dividendi?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 51.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIL.
Come acquistare azioni CIL?
Puoi acquistare azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 51.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.08 o 51.38, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIL?
Investire in VictoryShares International Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.19 - 51.89 e il prezzo attuale 51.08. Molti confrontano -0.18% e 12.34% prima di effettuare ordini su 51.08 o 51.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
Il prezzo massimo di VictoryShares International Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 51.89. All'interno di 41.19 - 51.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares International Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
Il prezzo più basso di VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) nel corso dell'anno è stato 41.19. Confrontandolo con gli attuali 51.08 e 41.19 - 51.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIL?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.59 e 14.17%.
- Chiusura Precedente
- 51.59
- Apertura
- 51.08
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Minimo
- 51.08
- Massimo
- 51.08
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- -0.18%
- Variazione Semestrale
- 12.34%
- Variazione Annuale
- 14.17%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8