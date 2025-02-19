QuotazioniSezioni
CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF

51.08 USD 0.51 (0.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIL ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.08 e ad un massimo di 51.08.

Segui le dinamiche di VictoryShares International Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CIL oggi?

Oggi le azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF sono prezzate a 51.08. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 51.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF pagano dividendi?

VictoryShares International Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 51.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIL.

Come acquistare azioni CIL?

Puoi acquistare azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 51.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.08 o 51.38, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CIL?

Investire in VictoryShares International Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.19 - 51.89 e il prezzo attuale 51.08. Molti confrontano -0.18% e 12.34% prima di effettuare ordini su 51.08 o 51.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF?

Il prezzo massimo di VictoryShares International Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 51.89. All'interno di 41.19 - 51.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares International Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares International Volatility Wtd ETF?

Il prezzo più basso di VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) nel corso dell'anno è stato 41.19. Confrontandolo con gli attuali 51.08 e 41.19 - 51.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIL?

VictoryShares International Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.59 e 14.17%.

Intervallo Giornaliero
51.08 51.08
Intervallo Annuale
41.19 51.89
Chiusura Precedente
51.59
Apertura
51.08
Bid
51.08
Ask
51.38
Minimo
51.08
Massimo
51.08
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
-0.18%
Variazione Semestrale
12.34%
Variazione Annuale
14.17%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8