CHN: China Fund Inc (The)
Il tasso di cambio CHN ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.65 e ad un massimo di 17.93.
Segui le dinamiche di China Fund Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHN oggi?
Oggi le azioni China Fund Inc (The) sono prezzate a 17.79. Viene scambiato all'interno di 17.65 - 17.93, la chiusura di ieri è stata 17.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 49. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni China Fund Inc (The) pagano dividendi?
China Fund Inc (The) è attualmente valutato a 17.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 41.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHN.
Come acquistare azioni CHN?
Puoi acquistare azioni China Fund Inc (The) al prezzo attuale di 17.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.79 o 18.09, mentre 49 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHN?
Investire in China Fund Inc (The) implica considerare l'intervallo annuale 10.60 - 18.88 e il prezzo attuale 17.79. Molti confrontano -2.52% e 47.63% prima di effettuare ordini su 17.79 o 18.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni China Fund, Inc.?
Il prezzo massimo di China Fund, Inc. nell'ultimo anno è stato 18.88. All'interno di 10.60 - 18.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di China Fund Inc (The) utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni China Fund, Inc.?
Il prezzo più basso di China Fund, Inc. (CHN) nel corso dell'anno è stato 10.60. Confrontandolo con gli attuali 17.79 e 10.60 - 18.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHN?
China Fund Inc (The) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.76 e 41.41%.
- Chiusura Precedente
- 17.76
- Apertura
- 17.78
- Bid
- 17.79
- Ask
- 18.09
- Minimo
- 17.65
- Massimo
- 17.93
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- -2.52%
- Variazione Semestrale
- 47.63%
- Variazione Annuale
- 41.41%
- Agire
-
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
-
- Fcst
- Prev