CFSB: CFSB Bancorp Inc

14.21 USD 0.18 (1.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFSB ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.05 e ad un massimo di 14.21.

Segui le dinamiche di CFSB Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.05 14.21
Intervallo Annuale
6.43 14.24
Chiusura Precedente
14.03
Apertura
14.05
Bid
14.21
Ask
14.51
Minimo
14.05
Massimo
14.21
Volume
9
Variazione giornaliera
1.28%
Variazione Mensile
1.72%
Variazione Semestrale
78.97%
Variazione Annuale
109.28%
21 settembre, domenica