CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due

25.11 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCIA ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.06 e ad un massimo di 25.11.

Segui le dinamiche di Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni CCIA oggi?

Oggi le azioni Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due sono prezzate a 25.11. Viene scambiato all'interno di 25.06 - 25.11, la chiusura di ieri è stata 25.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 69. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCIA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due pagano dividendi?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due è attualmente valutato a 25.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCIA.

Come acquistare azioni CCIA?

Puoi acquistare azioni Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due al prezzo attuale di 25.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.11 o 25.41, mentre 69 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCIA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CCIA?

Investire in Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due implica considerare l'intervallo annuale 24.97 - 27.45 e il prezzo attuale 25.11. Molti confrontano -1.06% e -1.34% prima di effettuare ordini su 25.11 o 25.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCIA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Carlyle Credit Income Fund?

Il prezzo massimo di Carlyle Credit Income Fund nell'ultimo anno è stato 27.45. All'interno di 24.97 - 27.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Carlyle Credit Income Fund?

Il prezzo più basso di Carlyle Credit Income Fund (CCIA) nel corso dell'anno è stato 24.97. Confrontandolo con gli attuali 25.11 e 24.97 - 27.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCIA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCIA?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.06 e -2.83%.

Intervallo Giornaliero
25.06 25.11
Intervallo Annuale
24.97 27.45
Chiusura Precedente
25.06
Apertura
25.06
Bid
25.11
Ask
25.41
Minimo
25.06
Massimo
25.11
Volume
69
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
-1.06%
Variazione Semestrale
-1.34%
Variazione Annuale
-2.83%
31 ottobre, venerdì
12:30
USD
Indice dei Prezzi Core PCE m/m
Agire
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
12:30
USD
Indice dei Prezzi CORE PCE a/a
Agire
Fcst
2.7%
Prev
2.9%
12:30
USD
Indice dei Prezzi PCE m/m
Agire
Fcst
0.2%
Prev
0.3%
12:30
USD
Indice dei Prezzi PCE a/a
Agire
Fcst
2.7%
Prev
2.7%
12:30
USD
Spesa Personale m/m
Agire
Fcst
0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Indice dei Costi di Occupazione trim./trim.
Agire
Fcst
0.9%
Prev
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
420
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
550
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev