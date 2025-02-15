QuotazioniSezioni
Valute / BRDG
Tornare a Azioni

BRDG: Bridge Investment Group Holdings Inc Class A

9.64 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRDG ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.62 e ad un massimo di 9.72.

Segui le dinamiche di Bridge Investment Group Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRDG News

Intervallo Giornaliero
9.62 9.72
Intervallo Annuale
7.12 11.69
Chiusura Precedente
9.65
Apertura
9.64
Bid
9.64
Ask
9.94
Minimo
9.62
Massimo
9.72
Volume
1.386 K
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
-2.13%
Variazione Semestrale
-8.54%
Variazione Annuale
16.71%
21 settembre, domenica