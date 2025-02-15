Valute / BRDG
BRDG: Bridge Investment Group Holdings Inc Class A
9.64 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRDG ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.62 e ad un massimo di 9.72.
Segui le dinamiche di Bridge Investment Group Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.62 9.72
Intervallo Annuale
7.12 11.69
- Chiusura Precedente
- 9.65
- Apertura
- 9.64
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Minimo
- 9.62
- Massimo
- 9.72
- Volume
- 1.386 K
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -2.13%
- Variazione Semestrale
- -8.54%
- Variazione Annuale
- 16.71%
