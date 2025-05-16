QuotazioniSezioni
ATUS: Altice USA Inc Class A

2.70 USD 0.01 (0.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATUS ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.68 e ad un massimo di 2.74.

Segui le dinamiche di Altice USA Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.68 2.74
Intervallo Annuale
1.95 3.20
Chiusura Precedente
2.71
Apertura
2.71
Bid
2.70
Ask
3.00
Minimo
2.68
Massimo
2.74
Volume
2.838 K
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
19.47%
Variazione Semestrale
1.89%
Variazione Annuale
9.31%
20 settembre, sabato