Valute / ATUS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATUS: Altice USA Inc Class A
2.70 USD 0.01 (0.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATUS ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.68 e ad un massimo di 2.74.
Segui le dinamiche di Altice USA Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATUS News
- Ciena's Stock Skyrockets 143% in 12 Months: Is More Upside Left?
- Goldman Sachs starts telecom stocks: AT&T and 2 more started at Buy, 2 rated Sell
- Goldman Sachs downgrades Altice USA stock to Sell on competitive pressures
- Columbia High Yield Bond Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INEAX)
- Company News for Aug 8, 2025
- Altice USA, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATUS)
- Altice USA, Inc. (ATUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Altice USA (ATUS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Altice USA posts earnings miss, improved broadband trends
- Altice USA Q2 2025 slides: subscriber losses narrow as fiber penetration grows
- Altice Portugal cuts 1,000 jobs as AI implementation renders roles redundant - Bloomberg
- Lumentum (LITE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Comcast: A Broadband Reset Cannot Be Half-Hearted (NASDAQ:CMCSA)
- Analysts Estimate Altice USA, Inc. (ATUS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Charter is bleeding internet subscribers — and the stock could see its worst day ever
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Altice: Beneficial Sale, But Many Challenges (Rating Downgrade)
- Altice USA secures $1 billion asset-backed loan facility
- Altice USA Stock: The Core Problem Isn't Broadband, It's Wireless (NYSE:ATUS)
- Altice USA to Hold Conference Call to Discuss Q2 2025 Results
- Altice USA shareholders approve board and executive pay
- Optimum introduces Bango-powered subscription bundles
- Google, Eli Lilly lead Friday’s market cap stock movers
Intervallo Giornaliero
2.68 2.74
Intervallo Annuale
1.95 3.20
- Chiusura Precedente
- 2.71
- Apertura
- 2.71
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- Minimo
- 2.68
- Massimo
- 2.74
- Volume
- 2.838 K
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- 19.47%
- Variazione Semestrale
- 1.89%
- Variazione Annuale
- 9.31%
20 settembre, sabato