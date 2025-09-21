Valute / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E
33.90 USD 0.09 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARKC ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.53 e ad un massimo di 33.90.
Segui le dinamiche di EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.53 33.90
Intervallo Annuale
29.04 46.95
- Chiusura Precedente
- 33.99
- Apertura
- 33.53
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Minimo
- 33.53
- Massimo
- 33.90
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- -2.64%
- Variazione Semestrale
- 14.03%
- Variazione Annuale
- -17.16%
21 settembre, domenica