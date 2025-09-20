Valute / ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026
2.1600 USD 0.0400 (1.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARBKL ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9306 e ad un massimo di 2.2200.
Segui le dinamiche di Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.9306 2.2200
Intervallo Annuale
1.2700 10.8700
- Chiusura Precedente
- 2.2000
- Apertura
- 2.1700
- Bid
- 2.1600
- Ask
- 2.1630
- Minimo
- 1.9306
- Massimo
- 2.2200
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -1.82%
- Variazione Mensile
- 43.05%
- Variazione Semestrale
- -68.70%
- Variazione Annuale
- -79.79%
20 settembre, sabato