ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026

2.1600 USD 0.0400 (1.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARBKL ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9306 e ad un massimo di 2.2200.

Segui le dinamiche di Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.9306 2.2200
Intervallo Annuale
1.2700 10.8700
Chiusura Precedente
2.2000
Apertura
2.1700
Bid
2.1600
Ask
2.1630
Minimo
1.9306
Massimo
2.2200
Volume
13
Variazione giornaliera
-1.82%
Variazione Mensile
43.05%
Variazione Semestrale
-68.70%
Variazione Annuale
-79.79%
20 settembre, sabato