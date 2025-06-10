- Panoramica
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
Il tasso di cambio AMBI ha avuto una variazione del 12.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.09 e ad un massimo di 1.38.
Segui le dinamiche di Ambipar Emergency Response Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMBI oggi?
Oggi le azioni Ambipar Emergency Response Class A sono prezzate a 1.22. Viene scambiato all'interno di 1.09 - 1.38, la chiusura di ieri è stata 1.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 708. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMBI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ambipar Emergency Response Class A pagano dividendi?
Ambipar Emergency Response Class A è attualmente valutato a 1.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -80.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMBI.
Come acquistare azioni AMBI?
Puoi acquistare azioni Ambipar Emergency Response Class A al prezzo attuale di 1.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.22 o 1.52, mentre 708 e 11.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMBI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMBI?
Investire in Ambipar Emergency Response Class A implica considerare l'intervallo annuale 0.72 - 7.12 e il prezzo attuale 1.22. Molti confrontano 46.99% e -73.82% prima di effettuare ordini su 1.22 o 1.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMBI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ambipar Emergency Response?
Il prezzo massimo di Ambipar Emergency Response nell'ultimo anno è stato 7.12. All'interno di 0.72 - 7.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ambipar Emergency Response Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ambipar Emergency Response?
Il prezzo più basso di Ambipar Emergency Response (AMBI) nel corso dell'anno è stato 0.72. Confrontandolo con gli attuali 1.22 e 0.72 - 7.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMBI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMBI?
Ambipar Emergency Response Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.08 e -80.23%.
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.09
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Minimo
- 1.09
- Massimo
- 1.38
- Volume
- 708
- Variazione giornaliera
- 12.96%
- Variazione Mensile
- 46.99%
- Variazione Semestrale
- -73.82%
- Variazione Annuale
- -80.23%
