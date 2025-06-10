QuotazioniSezioni
Valute / AMBI
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A

1.22 USD 0.14 (12.96%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMBI ha avuto una variazione del 12.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.09 e ad un massimo di 1.38.

Segui le dinamiche di Ambipar Emergency Response Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AMBI oggi?

Oggi le azioni Ambipar Emergency Response Class A sono prezzate a 1.22. Viene scambiato all'interno di 1.09 - 1.38, la chiusura di ieri è stata 1.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 708. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMBI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ambipar Emergency Response Class A pagano dividendi?

Ambipar Emergency Response Class A è attualmente valutato a 1.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -80.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMBI.

Come acquistare azioni AMBI?

Puoi acquistare azioni Ambipar Emergency Response Class A al prezzo attuale di 1.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.22 o 1.52, mentre 708 e 11.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMBI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AMBI?

Investire in Ambipar Emergency Response Class A implica considerare l'intervallo annuale 0.72 - 7.12 e il prezzo attuale 1.22. Molti confrontano 46.99% e -73.82% prima di effettuare ordini su 1.22 o 1.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMBI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ambipar Emergency Response?

Il prezzo massimo di Ambipar Emergency Response nell'ultimo anno è stato 7.12. All'interno di 0.72 - 7.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ambipar Emergency Response Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ambipar Emergency Response?

Il prezzo più basso di Ambipar Emergency Response (AMBI) nel corso dell'anno è stato 0.72. Confrontandolo con gli attuali 1.22 e 0.72 - 7.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMBI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMBI?

Ambipar Emergency Response Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.08 e -80.23%.

Intervallo Giornaliero
1.09 1.38
Intervallo Annuale
0.72 7.12
Chiusura Precedente
1.08
Apertura
1.09
Bid
1.22
Ask
1.52
Minimo
1.09
Massimo
1.38
Volume
708
Variazione giornaliera
12.96%
Variazione Mensile
46.99%
Variazione Semestrale
-73.82%
Variazione Annuale
-80.23%
07 ottobre, martedì
12:30
USD
Saldo Commerciale
Agire
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Esportazioni
Agire
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importazioni
Agire
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
EIA Prospettive Energetiche a Breve Termine
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 3 anni
Agire
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Credito al Consumo Fed m/m
Agire
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B