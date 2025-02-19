Valute / ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALTR ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.69 e ad un massimo di 111.91.
Segui le dinamiche di Altair Engineering Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
111.69 111.91
Intervallo Annuale
77.41 113.12
- Chiusura Precedente
- 111.69
- Apertura
- 111.80
- Bid
- 111.85
- Ask
- 112.15
- Minimo
- 111.69
- Massimo
- 111.91
- Volume
- 1.284 K
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 0.23%
- Variazione Semestrale
- 17.60%
- Variazione Annuale
- 29.67%
