7.02 USD 0.01 (0.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACCD ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.01 e ad un massimo di 7.03.

Segui le dinamiche di Accolade Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.01 7.03
Intervallo Annuale
3.08 8.05
Chiusura Precedente
7.03
Apertura
7.02
Bid
7.02
Ask
7.32
Minimo
7.01
Massimo
7.03
Volume
2.646 K
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
0.43%
Variazione Semestrale
115.34%
Variazione Annuale
-6.65%
20 settembre, sabato