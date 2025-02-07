Valute / ACCD
ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACCD ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.01 e ad un massimo di 7.03.
Segui le dinamiche di Accolade Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACCD News
- Piper Sandler downgrades Accolade ahead of shareholder vote
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Tempus AI, Archer Aviation, But Sells Twist Bioscience: Here Are Key Ark Trades This Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Accolade (NASDAQ:ACCD)
- Cathie Wood's Ark Invest Bets Big On Amazon, Roblox And Illumina While Trimming Palantir Stake After Alex Karp-Led Company Touched An All-Time High On Thursday
- Opinion: The M&A boom of 2025 is just getting started — and here are 5 takeover targets
Intervallo Giornaliero
7.01 7.03
Intervallo Annuale
3.08 8.05
- Chiusura Precedente
- 7.03
- Apertura
- 7.02
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Minimo
- 7.01
- Massimo
- 7.03
- Volume
- 2.646 K
- Variazione giornaliera
- -0.14%
- Variazione Mensile
- 0.43%
- Variazione Semestrale
- 115.34%
- Variazione Annuale
- -6.65%
20 settembre, sabato