Сервис Бот MONEY CONTROLLER (MN Controller) представляет собой вспомогательную программу, разработанную на языке программирования MQL4, предназначенную для использования в торгово-аналитической платформе Metatrader 4 компании MetaQuotes Ltd.

Бот имеет защиту и будет работать только на том торговом счёте, для которого вы приобрели лицензию. Использование на других счетах невозможно. Убедитесь что номер лицензии бота совпадает с номером торгового счёта на которым вы его устанавливаете.

Основные функции бота: Мониторинг средств торгового счёта, оповещение трейдера о просадке и прибыли, закрытие всех ордеров (открытых и отложенных) при достижении указанного значения просадки.



