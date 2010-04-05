Sky Hit

  • Robot di trading: precisione e disciplina in ogni affare

  • Il consulente lavora secondo la strategia di superare il livello di tendenza e seguire la tendenza, analizzando intervalli di tempo più ampi per la massima precisione.





  • Impostazioni predefinite per broker con 2 cifre decimali su XAUUSD per broker con 3 cifre decimali è necessario aggiungere 0 nelle impostazioni

  • Italiano:
  • TP 45200;
  • Nessuna perdita 3600;
  • Finale 11000;
  • Se è necessario aumentare il lotto al lotto 0,1;       quindi è necessario aumentare il valore a TotalProfitToClose 100;
  • Vantaggi:

  • Stop loss fisso: rigoroso controllo del rischio in ogni operazione.
  • Trailing stop: presa di profitto automatica quando il mercato si muove a tuo favore.
  • Chiusura in base al profitto totale: raggiungimento del profitto target in unità di deposito.
  • Semplicità, affidabilità e stabilità sono le chiavi per un trading sicuro

  • Intervallo di tempo M30

  • Coppia di trading XAUUSD

  • Impostazioni

  • Lotto 0,01;                                                                     Molti
  • Italiano:                                                                         Arresto perdita
  • TP 4520;                                                                         Prendi profitto
  • Nessuna perdita 360;                                                       Pareggiare
  • Dietro 1100;                                                                    Finale
  • Diffusione massima 550;                                                   Diffusione massima
  • ProfittoTotaleDaChiudere 10;                                            Profitto totale da chiudere
  • Fattore di incremento 1,5;                                                Fattore di aumento
  • MA_Periodo 230;                                                               Laurea Magistrale


