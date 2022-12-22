Easy Point Auto

Questo Expert Advisor come motore di algoritmi ha una strategia di successo sulla coppia EURUSD M15, che ha superato 5 anni di test in tempo reale. Questa strategia è adatta per le coppie piatte che non seguono un trend per molto tempo e presentano fluttuazioni di ampiezza. Per supportare le coppie di tendenza, l'EA ha un parametro TrendStrategy integrato che commuta l'algoritmo in una modalità di tendenza.

La strategia è integrata con parametri che regolano profitto, passo e limiti (ProfitModifier, StepModifier, LimitsModifier) per l'ottimizzazione per altre coppie.

Principio di strategia:



Si tratta di un set di 100 Expert Advisor con un algoritmo, ma con parametri diversi per la distribuzione del carico sul deposito, nonché per la protezione del conto. Tipo: tipo di rete con restrizioni sui movimenti giornalieri, nonché con parametri per l'inversione delle posizioni. Ogni strategia virtuale ha il proprio saldo e le proprie posizioni virtuali, che insieme formano il lotto risultante. E con la perdita di una o più strategie (su 100), si ottiene una chiusura parziale, simile allo Stop Loss.

Le impostazioni predefinite sono per EURUSD M15. Deposito consigliato da 5000 USD. Le seguenti coppie sono adatte per il trading in modalità TrendStrategy=false : EURUSD, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURCHF, AUDNZD, AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, NZDCAD, ecc. Per modalità TrendStrategy=true sono adatte le seguenti coppie: USDJPY, AUDUSD (?), EURGBP, EURJPY, GBPJPY (?), AUDNZD, AUDJPY, CHFJPY, NZDJPY, NZDCAD. Quando si installano due Expert Advisor che lavorano con una coppia, imposta un diverso MagicNumber .

Caratteristiche aggiuntive:



Per salvare le impostazioni esiste un sistema di salvataggio su file, in caso di errore il consulente caricherà automaticamente i calcoli e continuerà a lavorare (questo sistema funziona solo su terminali con desktop). Puoi utilizzare i pulsanti situati sul grafico per interrompere il trading o chiudere le posizioni a tua discrezione. Puoi anche utilizzare l'opzione per chiudere automaticamente tutte le posizioni quando l'obiettivo viene raggiunto in percentuale, che sarà utile in modalità multi-valuta.



Parametri:

rischio – rischio (<5000 – aumento della rischiosità, >5000 – diminuzione della rischiosità);

– rischio (<5000 – aumento della rischiosità, >5000 – diminuzione della rischiosità); saldo fisso - saldo per il quale vengono effettuati i calcoli, 0 - l'intero saldo del conto;

- saldo per il quale vengono effettuati i calcoli, 0 - l'intero saldo del conto; Bilanciamento automatico - zoom automatico saldo fisso ;

- zoom automatico ; VirtualMaxLots - il lotto massimo della strategia virtuale;

- il lotto massimo della strategia virtuale; Bilancia Virtuale - equilibrio della strategia virtuale;

- equilibrio della strategia virtuale; GMT automatico – GMT automatico;

– GMT automatico; ManualeGMTOffset=2 – proprio fuso orario;

– proprio fuso orario; estate – true - ora legale, false - ora invernale. Necessario per un tester.

– true - ora legale, false - ora invernale. Necessario per un tester. slittamento - slittamento;

- slittamento; numero magico - numero unico;

- numero unico; FIFO - usa FIFO;

- usa FIFO; Modificatore di profitto - modifica i parametri di profitto nella strategia (consigliato 0.5-3.0);



Modificatore di passo - modifica i parametri dei passaggi tra gli ordini (consigliato 0,5-3,0) ;



Modificatore di limiti - modifica i parametri limite (consigliato 0,5-3,0) ;



Riavvio automatico - chiusura automatica delle posizioni e ricarica delle strategie al raggiungimento del saldo richiesto;

- chiusura automatica delle posizioni e ricarica delle strategie al raggiungimento del saldo richiesto; RestartPercent - percentuale di ripartenza dal valore precedente;

- percentuale di ripartenza dal valore precedente; Filtro temporale – filtro temporale; Inizio dell'ora - Ora di inizio Fine dell'ora – ora di fine (secondo GMT);

– filtro temporale; - Ora di inizio – ora di fine (secondo GMT); Chiudi e ricorda prima del fine settimana – chiudere e ricordare le posizioni prima del fine settimana;

– chiudere e ricordare le posizioni prima del fine settimana; Chiudi tutto e riavvia dopo GG,% – chiudere tutte le posizioni e riprendere il lavoro del consulente dopo un prelievo in percentuale del deposito;

– chiudere tutte le posizioni e riprendere il lavoro del consulente dopo un prelievo in percentuale del deposito; SpreadLimit - imposta il limite di spread in punti.

- imposta il limite di spread in punti. Venerdì chiusura lenta - quando TRUE, le strategie virtuali non iniziano a fare trading il venerdì se sono state chiuse con un profitto.

quando TRUE, le strategie virtuali non iniziano a fare trading il venerdì se sono state chiuse con un profitto. Commissione - rimborso della commissione dalle transazioni.







