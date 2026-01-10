🚀 OFFERTA DI LANCIO!

Descrizione del prodotto:

Stanco degli EA che fanno saltare i conti in mercati volatili? Benvenuto in Goat Pro, la prossima evoluzione del grid trading. Non ci limitiamo a sopravvivere alle tempeste del mercato: prosperiamo in esse. Goat è un sistema di grid intelligente e autocorrettivo, progettato con una griglia quantistica ADX-Adaptive proprietaria e un sistema di salvataggio e sicurezza progressiva multistrato che rende la liquidazione del conto un incubo lontano.





🧠 DIFFERENZA: Come otteniamo una protezione dalle liquidazioni di circa il 99%

Gli EA tradizionali a griglia falliscono perché sono rigidi. Goat è adattivo e intelligente.





ADX - Griglia quantistica adattiva: l'EA analizza dinamicamente la volatilità del mercato utilizzando l'indicatore ADX.





Bassa volatilità: restringe la griglia per ottenere profitti piccoli e frequenti.





Alta volatilità: allarga significativamente la griglia, dando al trade spazio per respirare ed evitando pericolosi accumuli di cluster. Questa è la chiave per sopravvivere agli eventi di cronaca!





Sistema di salvataggio progressivo (la "rete di sicurezza"): se la griglia si estende al suo livello massimo, l'EA non si arrende. Attiva la sua modalità di salvataggio progressivo, implementando contro-operazioni calcolate strategicamente con un moltiplicatore di lotto conservativo per ridurre la media e riportare sistematicamente l'intera posizione in profitto.





Condizione di avvio intelligente: utilizza una condizione di avvio ADX per iniziare a fare trading solo in ambienti a bassa volatilità, entrando nel mercato nel momento più calmo possibile ed evitando rapidi movimenti a vuoto.





Gestione del rischio multilivello:





Limiti di drawdown giornalieri e totali: limiti predefiniti per prevenire perdite incontrollabili.





Presa di profitto intelligente: chiude tutte le posizioni una volta raggiunto un obiettivo di profitto definito dall'utente, ripristinando il sistema per un nuovo inizio in sicurezza.





⚙️ Scegli il tuo stile di trading

Le coppie EUR/USD sono le migliori

ma puoi fare trading su tutti i mercati forex con cautela

Goat si adatta al tuo capitale e alla tua propensione al rischio con tre modalità ottimizzate e calcolate automaticamente:





Modalità AGGRESSIVA: per il trader sicuro di sé.





Capitale consigliato: oltre $3.000





Maggiore potenziale di profitto, tempi di ciclo più rapidi.





Modalità NORMALE: l'equilibrio perfetto.





Capitale consigliato: oltre $6.000





Il punto ideale per una crescita robusta e sicurezza.





Modalità a basso rischio: per la salvaguardia del capitale.





Capitale consigliato: oltre $9.000





Massima sicurezza, curva azionaria più fluida.





⚠️ AVVISO DI CAPITALE CRITICO - LEGGERE ATTENTAMENTE

È possibile utilizzarlo su un conto da $1.000? Tecnicamente sì. Dovresti? NON È SICURO.





I minimi consigliati ($3.000/$6.000/$9.000) sono calcolati per fornire al sistema capitale sufficiente per utilizzare efficacemente il suo sistema di salvataggio e sicurezza progressiva completo.





Fare trading con un capitale significativamente inferiore (ad esempio, $1.000) compromette gravemente i meccanismi di protezione dell'EA, aumentando il rischio durante periodi prolungati di elevata volatilità.





Per un punteggio di sicurezza di circa il 99% contro la liquidazione, si prega di attenersi al capitale minimo consigliato. Forniamo gli strumenti per la sicurezza; usarli correttamente è la chiave del successo (ma eventi importanti come il crollo del COVID possono mettere a dura prova l'EA, quindi per ridurre al minimo il rischio, fermarlo per consentire al mercato di stabilizzarsi).





🎯 È il momento di decidere

Puoi continuare con gli EA che sperano che il mercato vada a loro favore, oppure puoi passare a un sistema che gestisce il mercato indipendentemente dall'andamento.





Goat Pro EA non è un azzardo; è una strategia calcolata e progettata per una crescita costante del capitale.





Clicca sul pulsante ACQUISTA ORA prima che il prezzo aumenti. Unisciti al gruppo d'élite di trader che hanno scoperto un modo più intelligente per guadagnare.





Fai trading con fiducia. Fai trading con Goat Pro.