Trade Anomalo MT5 EA
- Experts
- Alessandro Virgilio
- Versione: 1.14
Questo Expert Advisor implementa una strategia trend‑adaptive grid hedging pensata per operare in mercati con trend definiti (es. XAUUSD su timeframe H1) attraverso le seguenti logiche:
-
Entrata basata su trend:
Il sistema utilizza una coppia di EMA (media mobile esponenziale) per identificare la direzione dominante del mercato.
– Se EMA Fast > EMA Slow → ricerca segnali BUY
– Se EMA Fast < EMA Slow → ricerca segnali SELL
-
Grid trading:
L’EA apre ordini incrementali a distanza fissa (GridPoints) lungo il trend, con lotto fisso o incrementale disabilitabile per approcci conservativi.
– La distanza della grid è parametrizzabile per adattarsi alla volatilità dello strumento
-
Gestione attiva del rischio:
Sono implementati controlli di sicurezza multipli:
-
Kill‑switch HARD (DD %): chiude tutti i trade se il drawdown complessivo supera una soglia configurabile (es. 25–30%).
-
Directional Kill: blocca esclusivamente il lato con performance negativa oltre una percentuale predefinita, lasciando l’altra direzione operare.
-
Dominant side protection: evita eccessiva esposizione da un lato dominante.
-
Spread e orari di trading filtrati per evitare condizioni di mercato non favorevoli.
-
-
Gestione ordini e normalizzazione lotti:
Il sistema normalizza automaticamente i volumi in base alle regole del broker per evitare errori di esecuzione su conti standard o cent.
Parametri configurabili:
-
EMA periods
-
GridPoints (distanza grid)
-
BaseLot / LotStep
-
MaxTradesSide
-
TargetProfitUSD
-
Max Drawdown % (kill switch)
-
Directional DD % (blocco lato)
-
Orari di trading
-
Max spread
Gestione rischio:
Il sistema non promette profitti e include meccanismi di protezione volto ad evitare perdite eccessive. Non si basa su martingale automatica e non utilizza indicatori esterni non standard.
1) Kill‑Switch HARD:
Chiude tutte le posizioni in caso di un drawdown di conto oltre la soglia impostata, prevenendo perdite catastrofiche.
2) Blocco direzionale:
Se un lato perde oltre una certa percentuale rispetto al bilancio, l’EA blocca quel lato, mantenendo l’altro lato operativo per potenziale recupero.
3) Dominant Side Protection:
Previene apertura di un numero eccessivo di trade su un lato dominante in presenza di condizioni avverse.
4) Filtri Spread & Time:
Impedisce operazioni in condizioni di spread elevato o fuori dagli orari di mercato più liquidi.