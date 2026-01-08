Trade Anomalo MT5 EA

Questo Expert Advisor implementa una strategia trend‑adaptive grid hedging pensata per operare in mercati con trend definiti (es. XAUUSD su timeframe H1) attraverso le seguenti logiche:

  1. Entrata basata su trend:
    Il sistema utilizza una coppia di EMA (media mobile esponenziale) per identificare la direzione dominante del mercato.
    – Se EMA Fast > EMA Slow → ricerca segnali BUY
    – Se EMA Fast < EMA Slow → ricerca segnali SELL

  2. Grid trading:
    L’EA apre ordini incrementali a distanza fissa (GridPoints) lungo il trend, con lotto fisso o incrementale disabilitabile per approcci conservativi.
    – La distanza della grid è parametrizzabile per adattarsi alla volatilità dello strumento

  3. Gestione attiva del rischio:
    Sono implementati controlli di sicurezza multipli:

    • Kill‑switch HARD (DD %): chiude tutti i trade se il drawdown complessivo supera una soglia configurabile (es. 25–30%).

    • Directional Kill: blocca esclusivamente il lato con performance negativa oltre una percentuale predefinita, lasciando l’altra direzione operare.

    • Dominant side protection: evita eccessiva esposizione da un lato dominante.

    • Spread e orari di trading filtrati per evitare condizioni di mercato non favorevoli.

  4. Gestione ordini e normalizzazione lotti:
    Il sistema normalizza automaticamente i volumi in base alle regole del broker per evitare errori di esecuzione su conti standard o cent.

Parametri configurabili:

  • EMA periods

  • GridPoints (distanza grid)

  • BaseLot / LotStep

  • MaxTradesSide

  • TargetProfitUSD

  • Max Drawdown % (kill switch)

  • Directional DD % (blocco lato)

  • Orari di trading

  • Max spread

Gestione rischio:
Il sistema non promette profitti e include meccanismi di protezione volto ad evitare perdite eccessive. Non si basa su martingale automatica e non utilizza indicatori esterni non standard.

🛡️ LIVELLI DI SICUREZZA DELL’EA

1) Kill‑Switch HARD:
Chiude tutte le posizioni in caso di un drawdown di conto oltre la soglia impostata, prevenendo perdite catastrofiche.

2) Blocco direzionale:
Se un lato perde oltre una certa percentuale rispetto al bilancio, l’EA blocca quel lato, mantenendo l’altro lato operativo per potenziale recupero.

3) Dominant Side Protection:
Previene apertura di un numero eccessivo di trade su un lato dominante in presenza di condizioni avverse.

4) Filtri Spread & Time:
Impedisce operazioni in condizioni di spread elevato o fuori dagli orari di mercato più liquidi.

