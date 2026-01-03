Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy è una strategia di trading multi-pair progettata professionalmente per il mercato Forex. Opera su coppie di valute principali e secondarie ad alta liquidità con relazioni stabili nel lungo periodo, come EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD e combinazioni simili. La strategia gestisce posizioni sincronizzate come un ciclo controllato, concentrandosi sul ripristino dell’equilibrio, rendendola adatta al trading sistematico di lungo termine.