AI Smart Bot

AI Smart - Si tratta di un vero algoritmo di trading. I risultati sono una curva di crescita molto stabile.

Completamente sicuro e affidabile, il sistema robotico più potente al mondo.

Non utilizza metodi di trading pericolosi. Funziona con 28 coppie di valute principali e cross valutari + oro.

Con tecnologia DeepSeek + BlackBox.AI Imposta sempre Stop Loss, Take Profit e Breakeven. I nostri server sono dotati di schede grafiche NVIDIA H100 da 80 GB. -------------------------------------------------------------------------- L'Expert Advisor non funziona nel tester! Richiede un mercato reale.

Raccomandazioni:

Trading pair : XAUUSD (raccoglierà automaticamente altre coppie di valute)

: XAUUSD (raccoglierà automaticamente altre coppie di valute) Timeframe: M30

M30 Minimum deposit: 100$

Trading leverage : 1:100 e superiore

: 1:100 e superiore Broker: Qualsiasi broker con uno spread basso

Qualsiasi broker con uno spread basso VPS: Utilizzare un VPS in modo che il consulente lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7





Domande frequenti (FAQ)





Posso effettuare il backtest di AI Smart?

No. AI Smart non può essere testato in Strategy Tester perché la sua funzionalità dipende da una connessione live a vari modelli di intelligenza artificiale. Queste IA rispondono solo in tempo reale, quindi questo comportamento non può essere emulato nei backtest tradizionali.

È possibile fare trading su Prop Firms?

Sì, AI Smart è completamente compatibile con Prop Firms, ma prima dovrai scaricare un file di set speciale.

Perché AI Smart non utilizza Martingale, Grid, ecc.?

Il nostro obiettivo principale è un trading sano. Sappiamo tutti a cosa possono portare i consulenti che utilizzano il trading Martingala o Grid, in particolare la perdita del deposito. Pertanto, il nostro consulente opera esclusivamente con ordini stop-loss e take-profit. Tutte le operazioni sono controllate dall'IA.

Come posso ottenere una licenza? A cosa serve?

Abbiamo preso sul serio la sicurezza del consulente e abbiamo deciso di gestire tutto tramite i nostri server per impedire agli hacker di accedere in modo non autorizzato al consulente AI Smart. Dopo aver noleggiato o acquistato, è necessario inviarci il numero di conto del terminale di trading. Ti invieremo un messaggio di conferma, insieme a un link per partecipare alla nostra chat privata.

AI Smart è facile da usare?

AI Smart è uno strumento altamente avanzato con numerosi parametri, ma tutte le operazioni avvengono sui nostri server. Installa semplicemente l'EA seguendo le istruzioni e goditi i tuoi profitti. Leggi le istruzioni di installazione complete qui sotto (bastano 3 clic e l'EA è pronto per il trading).